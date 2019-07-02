Отец Неймара заявил, что не собирается отправляется на переговоры с "Барселоной"
Отец нападающего ПСЖ Неймара заявил, что не планировал вести переговоры с "Барселоной" по поводу возвращения сына в каталонский клуб. Об этом сообщает FOX Sports.com.br.
"Сейчас я в Бразилии и планирую тут и остаться. В Барселону я не собираюсь. Ждем возвращения в Париж с сыном", - сказал Неймар-старший.
Напомним, вчера, 1 июля, сообщалось, что отец и юрист Неймара встретятся с директором "Барселоны".
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