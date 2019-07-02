Отец Неймара заявил, что не собирается отправляется на переговоры с "Барселоной"

Теги неймарпсжбарселона

Отец Неймара заявил, что не собирается отправляется на переговоры с "Барселоной"

Отец нападающего ПСЖ Неймара заявил, что не планировал вести переговоры с "Барселоной" по поводу возвращения сына в каталонский клуб. Об этом сообщает FOX Sports.com.br.

"Сейчас я в Бразилии и планирую тут и остаться. В Барселону я не собираюсь. Ждем возвращения в Париж с сыном", - сказал Неймар-старший.

Напомним, вчера, 1 июля, сообщалось, что отец и юрист Неймара встретятся с директором "Барселоны".

Не пропустите: СМИ: Неймар намерен бойкотировать ПСЖ| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Абел Феррейра возглавил ПАОК

Абел Феррейра возглавил ПАОК

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов