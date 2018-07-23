Отец Неймара журналисту: "Я устраивал вечеринку с твоей матерью"

Бразильская пресса обвинила отца форварда сборной своей страны Неймара в том, что он устроил вечеринку после стартовой игры "селесао" на Чемпионате Мира в России против Швейцарии в отеле, где проживала национальная команда.

После этого журналист издания Folha de Sao Paulo решил взять интервью у Неймара да Силвы Сантоса, чтобы прояснить ситуацию. Однако в ответ был получен следующий ответ: " Я не давал тебе свой номер телефона, я тебя не знаю, я не знаю, кто ты. Ты не имеешь права звонить мне. Я не организовывал вечеринку, это ясно? Я хочу знать, кто этот лжец, который так хочет продать газету. Я устраивал вечеринку с твоей матерью. Я был с твоей матерью ".

Напомним, Неймар рассказал о своих отношениях с Мбаппе. | soccernews.ru