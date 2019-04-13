Отец Неймара: "Золотой мяч" - не главная цель для нас"
Отец нападающего ПСЖ Неймара заверил, что выигрыш "Золотого мяча" не является приоритетной задачей для его сына.
"Золотой мяч" - не главная цель для нас. Многие думают именно так. Но это неправда. Нет ни одного обладателя этого приза, который взял его в отрыве от успехов команды. Если Неймар хочет получить его, то должен думать о команде. Победа в Лиге Чемпионов сильно поднимет его шансы на "Золотой мяч", как и шансы других игроков ПСЖ", - цитирует Неймара-старшего RMC Sport.
Ранее отец футболиста подтвердил планы звёздного бразильца остаться в ПСЖ.
В нынешнем сезоне 27-летний Неймар провёл за парижан 23 матча во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|30
|81
|2
|Лилль
|31
|61
|3
|Лион
|32
|56
|4
|Сент-Этьен
|31
|50
|5
|Марсель
|31
|48
|6
|Реймс
|31
|47
|7
|Ницца
|31
|47
|8
|Монпелье
|31
|45
|9
|Страсбур
|31
|43
|10
|Ним
|31
|43
|11
|Ренн
|31
|42
|12
|Анжер
|31
|38
|13
|Бордо
|31
|38
|14
|Тулуза
|31
|35
|15
|Нант
|31
|34
|16
|Амьен
|32
|32
|17
|Монако
|31
|31
|18
|Дижон
|32
|25
|19
|ФК Кан
|31
|23
|20
|Генгам
|31
|23