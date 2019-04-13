Отец Неймара: "Золотой мяч" - не главная цель для нас"

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Отец Неймара: "Золотой мяч" - не главная цель для нас"

Отец нападающего ПСЖ Неймара заверил, что выигрыш "Золотого мяча" не является приоритетной задачей для его сына.

"Золотой мяч" - не главная цель для нас. Многие думают именно так. Но это неправда. Нет ни одного обладателя этого приза, который взял его в отрыве от успехов команды. Если Неймар хочет получить его, то должен думать о команде. Победа в Лиге Чемпионов сильно поднимет его шансы на "Золотой мяч", как и шансы других игроков ПСЖ", - цитирует Неймара-старшего RMC Sport.

Ранее отец футболиста подтвердил планы звёздного бразильца остаться в ПСЖ.

В нынешнем сезоне 27-летний Неймар провёл за парижан 23 матча во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.

Не пропустите: Неймар определился со своим будущим. | http://soccernews.ru

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