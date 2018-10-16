Отец Нурмагомедова рассказал, почему Хабиб не может финансово помочь "Анжи"

Отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов высказался касательно финансовых трудностей в "Анжи".

Напомним, что клуб может сняться с соревнований из-за долгов.

"Насколько велика будет потеря для республики, если "Анжи" прекратит своё существование? Я даже представить не могу, если наша команда из Премьер-Лиги вылетит. Это будет большой удар для болельщиков, зрителей и республики. Помощь "Анжи", хотя бы на несколько матчей от команды Хабиба? А вы в курсе, что его счёт арестован в Америке и Хабиб оштрафован на 500 тысяч?" - сказал он.

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