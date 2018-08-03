Отец Обамеянга своим фото в инстаграм подогрел слухи о возможном переходе Усмана Дембеле в "Арсенал"

Отец форварда лондонского "Арсенала" Пьера-Эмерика Обамеянга своим фото в инстаграм подогрел слухи о возможном переезде вингера каталонской "Барселоны" Усмана Дембеле на "Эмирейтс".

Так, Пьер Обамеянг выложил в социальной сети фото с 21-летним французом и сразу несколькими игроками "канониров" - своим сыном, Генрихом Мхитаряном и Александром Ляказеттом.

Напомним, "Барселона" приняла итоговое решение по будущему Дембеле. | soccernews.ru