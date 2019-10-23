Отец Оздоева сравнил сына с игроком "Реала"

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Отец Оздоева сравнил сына с игроком "Реала"

Мустафа Оздоев, отец полузащитника "Зенита" Магомеда Оздоева, рассказал, с каким известным футболистом схожа игра его сына.

"Сейчас у Маги, вижу, появляется дистанционная скорость. Шотландца Райана Фрэйзера, играющего в "Борнмуте", он в двух играх ни разу не упустил. В сборной Маге играть полегче: там три игрока в центре поля, в "Зените" два, он и Барриос. Значит, нужна отличная функциональная готовность.

Мага напоминает мне Каземиро из "Реала". У того нет скорости, но он всегда оказывается там, где мяч. 70 процентов эпизодов Мага прочитывает заранее. Не зря стал первым ингушом в сборной России", - сказал Оздоев-старший.

Оздоев выступает за "Зенит" с февраля 2018 года, сыграл 44 матча, забил 4 гола и сделал 4 ассиста.

Контракт хавбека с "сине-бело-голубыми" рассчитан до 2022 года. Его рыночная стоимость - 4 миллиона евро.

Не пропустите: Оздоев в 2018 году отказал "Вердеру". | http://soccernews.ru
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