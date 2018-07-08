Отец Озила призывает сына завершить карьеру в сборной Германии

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Отец Озила призывает сына завершить карьеру в сборной Германии

Мустафа Озил, отец хавбека сборной Германии Месута Озила, высказался о критике в адрес сына.

"Месут разочарован, обижен и оскорблен. Он девять лет защищал цвета сборной, он делал всё для этой страны, а теперь из него сделали козла отпущения. На месте сына я бы завершил международную карьеру" - приводит слова Озила-старшего Bayern & Germany.

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