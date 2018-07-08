Отец Озила призывает сына завершить карьеру в сборной Германии
Мустафа Озил, отец хавбека сборной Германии Месута Озила, высказался о критике в адрес сына.
"Месут разочарован, обижен и оскорблен. Он девять лет защищал цвета сборной, он делал всё для этой страны, а теперь из него сделали козла отпущения. На месте сына я бы завершил международную карьеру" - приводит слова Озила-старшего Bayern & Germany.
Читайте также: Озил прокомментировал вылет сборной Германии с ЧМ-2018. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Немецкая пресса обвинила сборную России в использовании аммиака для улучшения своих результатов на ЧМ
-
Когда за команду не стыдно: сборную России встречали как героев (фотоотчет)
-
Двадцать шестой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 9 июля
-
Дневник Чемпионата Мира. День #25: встреча сборной с болельщиками, прощание Игнашевича и Самедова, и крутость "Тоттенхэма"
-
Главные новости дня: 8 июля
Лента новостей
-
Шадли: "Мбаппе? Такую игру в его возрасте видел только у Месси"
-
Перес готов заплатить 230 миллионов евро за нового форварда
-
Черчесов: "Еще до Чемпионата Мира знали, чего хотели"
-
"Барселона" назвала цену на Коутиньо
-
"Манчестер Юнайтед" может перебить предложение "Ювентуса" по Роналду
-
Кроос изучает вариант с уходом в АПЛ
-
Канчельскис: "Черчесов? Ничего серьезного он не сделал"
-
ПСЖ готовится подписать ключевого форварда "Барселоны"
-
Хави исключил свою работу со сборной Испании
-
"Барселона" рассматривает вариант с приобретением хавбека ПСЖ
-
Колосков назвал главную проблему Чемпионата Мира в России
-
8
Турнир прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018! Анонс 9 тура
-
Роналду попросил "Ювентус" подписать хавбека "Барселоны"
-
12
Немецкая пресса обвинила сборную России в использовании аммиака для улучшения своих результатов на ЧМ
-
2
Когда за команду не стыдно: сборную России встречали как героев (фотоотчет)
-
Ровно 17 лет назад "Реал" представил Зидана своим игроком
-
Зобнин - лидер по намотанному километражу на ЧМ
-
Роналду со своей подругой отдыхают в Италии
-
Вальдано: "Уход из "Реала" - не разумное решение, а я считаю Роналду умным человеком"
-
"Реал" определился с двумя приоритетными трансферными целями на лето
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|84
|2
|Шальке
|34
|63
|3
|Хоффенхайм
|34
|55
|4
|Боруссия Дортмунд
|34
|55
|5
|Байер Леверкузен
|34
|55
|6
|РБ Лейпциг
|34
|53
|7
|Штутгарт
|34
|51
|8
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|49
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|47
|10
|Герта
|34
|43
|11
|Вердер Бремен
|34
|42
|12
|Аугсбург
|34
|41
|13
|Ганновер 96
|34
|39
|14
|Майнц 05
|34
|36
|15
|Фрайбург
|34
|36
|16
|Вольфсбург
|34
|33
|17
|Гамбург
|34
|31
|18
|Кельн
|34
|22