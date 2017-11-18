Отец Пепе раскритиковал "Реал"

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Отец Пепе раскритиковал "Реал"

Отец бывшего защитника "Реала" Пепе подверг критике мадридский клуб за отношение к его сыну.

"Подобные клубы выжимают из игроков все соки. Когда футболисты устают, и клубам нужно избавиться от игроков, они начинают относиться к вам не так, как подобает. Обычно, когда остаётся год до истечения срока контракта, клубы предлагают новое соглашение, но Пепе его не получил. Позже клуб всё-таки предложил новый контракт, но финансовые условия были не самыми лучшими. Поэтому Пепе решил отработать действовавшее соглашение до конца и уйти из клуба в качестве свободного агента" - цитирует отца 34-летнего португальца AS.

Напомним, что сейчас Пепе выступает за турецкий "Бешикташ".

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