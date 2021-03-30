Отец Рамоса высказался о ситуации с новым контрактом его сына

Теги серхио рамосреал мадрид

Отец Рамоса высказался о ситуации с новым контрактом его сынаФото: Твиттер @SergioRamos 
Хосе Мария Рамос, отец защитника "Реала" и сборной Испании Серхио Рамоса, считает, что сын скоро подпишет новый контракт с клубом.

"Серхио совершенно не беспокоится. Он расслаблен. Он полностью уверен в том, что останется в "Реале". У сторон еще есть время, чтобы обсудить контракт", — приводит слова отца Рамоса AS. 

Напомним, текущее соглашение испанца с "королевским клубом" заканчивается в конце июня 2021 года. Сегодня, 30 марта, защитнику исполнилось 35 лет.

В текущем сезоне Рамос выходил на поле в составе "сливочных" в 15 матчах, в которых забил два гола.

Читать также: Рамос не может договориться с "Реалом" о контракте | http://soccernews.ru
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