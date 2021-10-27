Отец Рейньера высказался о малом игровом времени игрока в "Боруссии"
Фото: инстаграм Рейньера/Автор неизвестен
Мауро Бразилиа, отец бразильского хавбека мадридского "Реала" Рейньера, который ныне находится в расположении "Боруссии" Дортмунд, высказался о положении сына в немецком клубе.
"Он мог бы помочь команде сыграть в другом стиле, иногда это необходимо. Он понимает, как играть с мячом, как контролировать матч. Есть ощущение, что "Боруссия" этого не увидела и не использует эту опцию.
Рейньер остается статусным футболистом, и "Боруссия" каждый день упускает возможность помочь ему в развитии, получить удовольствие от работы с еще одним талантливым молодым человеком, продолжить свои традиции, пусть даже футболист не принадлежит ей.
В этом клубе происходит что-то очень странное. Очень жаль!" – сказал отец полузащитника.
Рейньер в нынешнем сезоне сыграл в Бундеслиге 4 матча, в среднем играя по 11 минут.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20