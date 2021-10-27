Отец Рейньера высказался о малом игровом времени игрока в "Боруссии"

Фото: инстаграм Рейньера/Автор неизвестен

Мауро Бразилиа, отец бразильского хавбека мадридского "Реала" Рейньера, который ныне находится в расположении "Боруссии" Дортмунд, высказался о положении сына в немецком клубе.

"Он мог бы помочь команде сыграть в другом стиле, иногда это необходимо. Он понимает, как играть с мячом, как контролировать матч. Есть ощущение, что "Боруссия" этого не увидела и не использует эту опцию.

Рейньер остается статусным футболистом, и "Боруссия" каждый день упускает возможность помочь ему в развитии, получить удовольствие от работы с еще одним талантливым молодым человеком, продолжить свои традиции, пусть даже футболист не принадлежит ей.

В этом клубе происходит что-то очень странное. Очень жаль!" – сказал отец полузащитника.

Рейньер в нынешнем сезоне сыграл в Бундеслиге 4 матча, в среднем играя по 11 минут.

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