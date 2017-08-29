Отец Рейны: "Мой сын останется в "Наполи"

Отец испанского голкипера "Наполи" Пепе Рейны Мигель Рейна, заявил, что его сын не перейдет в ПСЖ.

"Я могу подтвердить, что Пепе останется в "Наполи". Здесь его все любят и у него прекрасные отношения с главным тренером Маурицио Сарри и фанатами. Он счастлив выступать за "Наполи". Уверен, что ему удастся наладить отношения с президентом клуба", - цитирует Мигеля Football Italia.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов заплатить за 34-летнего Рейну 7 миллионов евро, но неаполитанцы оценили вратаря в 15 миллионов.

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