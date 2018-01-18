Отец Роббена: "У сына есть предложения от других клубов"

Отец вингера мюнхенской "Баварии" Арьена Роббена высказался о будущем своего сына, у которого этим летом истекает срок действия контракта с его клубом.

" У Арьена на столе есть несколько предложений. Нам остается узнать позицию самой "Баварии", которая, наконец, могла бы предложить продлить сотрудничество своему десятому номеру ", - цитирует Роббена-старшего Kicker.

Напомним, Горетцка близок к переходу в "Баварию". | soccernews.ru