Отец Роббена: "У сына есть предложения от других клубов"

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Отец Роббена: "У сына есть предложения от других клубов"Отец вингера мюнхенской "Баварии" Арьена Роббена высказался о будущем своего сына, у которого этим летом истекает срок действия контракта с его клубом.

"У Арьена на столе есть несколько предложений. Нам остается узнать позицию самой "Баварии", которая, наконец, могла бы предложить продлить сотрудничество своему десятому номеру", - цитирует Роббена-старшего Kicker.

Напомним, Горетцка близок к переходу в "Баварию". | soccernews.ru

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