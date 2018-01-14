Отец Романа Еременко: "Сын не только вернется, но и выйдет на новый уровень"

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Отец Романа Еременко: "Сын не только вернется, но и выйдет на новый уровень"Отец известного финского футболиста Романа Еременко Алексей рассказал о планах своего сына, который был дисквалифицирован до октября 2018-го года за проваленную допинг-пробу, на будущее.

"Роман отлично себя чувствует, он - в хорошей форме, и в физической, и в ментальной. Он постоянно занимается индивидуально. Иногда подворачиваются варианты с кем-нибудь поиграть. У него - конституция тела такая, что лишний вес ему не грозит. Он много времени проводит со своей семьей - такой возможности раньше у него не было, воспитывает детей.

Вся эта ситуация дала ему возможность посмотреть со стороны на футбол, на многие другие вещи. Нет никаких упаднических настроений. Большая часть дисквалификации уже прошла, осталось подождать совсем чуть-чуть. Уверен, что он не только вернется, но даже выйдет на новый уровень", - цитирует Еременко-старшего Советский спорт.

Напомним, Гончаренко охарактеризовал новичка ЦСКА Бистровича. | soccernews.ru

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