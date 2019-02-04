Отец Салы отреагировал на информацию об обнаружении обломков самолета, в котором летел его сын

Теги кардифф ситиэмилиано сала

Отец Салы отреагировал на информацию об обнаружении обломков самолета, в котором летел его сын

Отец пропавшего форварда Эмилиано Салы высказался о найденных обломках самолета, в котором находился его сын.

"Мне сложно в это поверить, я в отчаянии. Это будто кошмарный сон. Я был в курсе о возобновлении поисков, но у меня не было никаких сведений" - приводит слова Орасио Салы Ole.com.

Напомним, что Сала в январе перешел в "Кардифф". Однако при перелете в Уэльс самолет, на котором летел игрок, пропал без вести.

Читайте также: На дне Ла-Манша найден самолёт, на котором летел Эмилиано Сала. | http://soccernews.ru

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