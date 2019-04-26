Отец Салы умер спустя три месяца после гибели сына

Ушел из жизни Горацио Сала, отец аргентинского нападающего Эмилиано Салы, сообщает La Nación.

По сведениям источника, Горацио скончался в возрасте 58 лет у себя дома. Причиной смерти стал сердечный приступ.

Напомним, что Эмилиано Сала погиб 21 января в результате крушения самолета во время перелета из Франции в Уэльс. Форвард должен был перейти из "Нанта" в "Кардифф".

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