Отец Салы умер спустя три месяца после гибели сына

Теги нанткардифф ситиэмилиано сала

Отец Салы умер спустя три месяца после гибели сына

Ушел из жизни Горацио Сала, отец аргентинского нападающего Эмилиано Салы, сообщает La Nación.

По сведениям источника, Горацио скончался в возрасте 58 лет у себя дома. Причиной смерти стал сердечный приступ.

Напомним, что Эмилиано Сала погиб 21 января в результате крушения самолета во время перелета из Франции в Уэльс. Форвард должен был перейти из "Нанта" в "Кардифф".

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