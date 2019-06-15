Отец Сарри: "Маурицио пока не знает, когда его отпустит "Челси"
Отец главного тренера "Челси" Маурицио Сарри Америго рассказал, что думает об информации о том, что его сын в скором времени должен возглавить "Ювентус". Об этом сообщает Football Italia.
"Его еще не отпустили в "Челси". Сам Маурицио пока не знает, когда это случится. Надеюсь, он вернется в Италию", - сказал Америго.
Ранее сообщалось, что Сарри станет новым главным тренером "Ювентуса" в ближайшие дни. "Челси" на замену итальянцу рассматривает наставника "Дерби Каунти" Фрэнка Лэмпарда.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16