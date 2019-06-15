Отец Сарри: "Маурицио пока не знает, когда его отпустит "Челси"

Отец главного тренера "Челси" Маурицио Сарри Америго рассказал, что думает об информации о том, что его сын в скором времени должен возглавить "Ювентус". Об этом сообщает Football Italia.

"Его еще не отпустили в "Челси". Сам Маурицио пока не знает, когда это случится. Надеюсь, он вернется в Италию", - сказал Америго.

Ранее сообщалось, что Сарри станет новым главным тренером "Ювентуса" в ближайшие дни. "Челси" на замену итальянцу рассматривает наставника "Дерби Каунти" Фрэнка Лэмпарда.

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