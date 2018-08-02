Отец Смолова сделал заявление о громком ДТП с участием форварда сборной России

Теги федор смоловкраснодар

Отец Смолова сделал заявление о громком ДТП с участием форварда сборной России

Отец нападающего "Краснодара" и сборной России Федора Смолова Михаил прокомментировал ДТП с участием сына в Краснодаре. 

"Я даже не знаю, кто с ним в машине был. Подробностей не распрашивал. Конечно, он под впечатлением от произошедшего. Переживает сильно. Это не первая причина для переживания у него за последние 2-3 месяца. Бывает такое, такая полоса.

Не справился с давлением на турнире, и, как следствие, все остальное… Авария – это конечная точка", – приводят слова Смолова российские СМИ.

Напомним, что в результате этой аварии Смолов разбил BMW стоимостью в 150 тысяч долларов.

Не пропустите: Смолов отметился селфи на месте ДТП. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Реванш за Суперкубок: "Шахтер" сразится с "Динамо" в третьем туре УПЛ

Реванш за Суперкубок: "Шахтер" сразится с "Динамо" в третьем туре УПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 1 3
2 Рубин 1 3
3 Анжи 1 3
4 Ростов 1 3
5 Спартак Москва 1 3
6 Арсенал Тула 1 1
7 ЦСКА Москва 1 1
8 Динамо Москва 1 1
9 Крылья Советов 1 1
10 Локомотив Москва 1 1
11 Уфа 1 1
12 Краснодар 1 0
13 Ахмат 1 0
14 Оренбург 1 0
15 Урал 1 0
16 Енисей Красноярск 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов