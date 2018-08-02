Отец Смолова сделал заявление о громком ДТП с участием форварда сборной России

Отец нападающего "Краснодара" и сборной России Федора Смолова Михаил прокомментировал ДТП с участием сына в Краснодаре.

"Я даже не знаю, кто с ним в машине был. Подробностей не распрашивал. Конечно, он под впечатлением от произошедшего. Переживает сильно. Это не первая причина для переживания у него за последние 2-3 месяца. Бывает такое, такая полоса.

Не справился с давлением на турнире, и, как следствие, все остальное… Авария – это конечная точка", – приводят слова Смолова российские СМИ.

Напомним, что в результате этой аварии Смолов разбил BMW стоимостью в 150 тысяч долларов.

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