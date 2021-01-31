Отец Тосуна пояснил отказ форварда от перехода в ЦСКА

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Отец Тосуна пояснил отказ форварда от перехода в ЦСКАШенол Тосун, отец форварда Дженка Тосуна объяснил мотивы перехода сына из "Эвертона" в "Бешикташ",несмотря на было выгодное предложение из ЦСКА.

"У нас были предложения от "Сельты", "Торино", "Сент-Этьена" и ЦСКА. С российским клубом мы даже договорились. Но после с нами связался "Бешикташ". Дженк просто не мог отказать. "Эвертон" дал согласие на трансфер", — приводит слова Шенола Тосуна Diyagonal Spor.

Как сообщалось ранее, ЦСКА планировал арендовать 29-летнего нападающего. Футболист в текущем сезоне провел семь матчей за "Эвертон" и забил один мяч.

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