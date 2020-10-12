Отец Тотти скончался от коронавируса

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Отец Тотти скончался от коронавируса

Отец бывшего капитана "Ромы" Франческо Тотти Энцо умер от коронавируса. Об этом сообщает itasportpress.it.

По данным источника, 76-летний мужчина недавно заразился Covid-19, что усугубило его состояние. Помимо коронавируса Энцо имел ряд серьезных болезней. 

Этой весной Тотти опубликовал детское фото с отцом, сопроводив ее словами: "Все, чему ты меня научил, я передам своим детям, твои внукам".

Не пропустите: Тотти может вернуться в "Рому"| http://soccernews.ru
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