Ванда Нара подверглась критике со стороны своего отца

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Ванда Нара подверглась критике со стороны своего отца
Андрес Нара, отец жены нападающего ПСЖ Мауро Икарди Ванды Нары, подверг критике свою дочь, с которой он не общается много лет.

"Я считаю, что Ванде нужно взять пример с ее сестры Заиры. С ней у нас прекрасные отношения. Но я никогда не просил Заиру помочь мне наладить отношения с Вандой. Я не хочу, чтобы кто-то вмешивался. Ванда потерялась в деньгах и собственной славе", - приводит слова отца девушки Radio Mitre.

Напомним, что Ванда раньше была женой нападающего Макси Лопеса. Икарди, который только переехал в Италию, жил в доме вместе с Лопесом и Вандой, и через некоторое время увел жену у соотечественника.

В нынешнем сезоне 26-летний Икарди провел за ПСЖ 27 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал четыре результативные передачи.

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