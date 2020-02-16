Ванда Нара подверглась критике со стороны своего отца
Андрес Нара, отец жены нападающего ПСЖ Мауро Икарди Ванды Нары, подверг критике свою дочь, с которой он не общается много лет.
"Я считаю, что Ванде нужно взять пример с ее сестры Заиры. С ней у нас прекрасные отношения. Но я никогда не просил Заиру помочь мне наладить отношения с Вандой. Я не хочу, чтобы кто-то вмешивался. Ванда потерялась в деньгах и собственной славе", - приводит слова отца девушки Radio Mitre.
Напомним, что Ванда раньше была женой нападающего Макси Лопеса. Икарди, который только переехал в Италию, жил в доме вместе с Лопесом и Вандой, и через некоторое время увел жену у соотечественника.
В нынешнем сезоне 26-летний Икарди провел за ПСЖ 27 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал четыре результативные передачи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|25
|62
|2
|Марсель
|24
|49
|3
|Ренн
|24
|41
|4
|Лилль
|24
|40
|5
|Монако
|25
|38
|6
|Монпелье
|25
|37
|7
|Страсбур
|24
|36
|8
|Ницца
|25
|36
|9
|Бордо
|25
|35
|10
|Нант
|25
|34
|11
|Лион
|24
|33
|12
|Реймс
|24
|33
|13
|Брест
|24
|30
|14
|Анжер
|25
|30
|15
|Метц
|25
|28
|16
|Сент-Этьен
|24
|28
|17
|Ним
|25
|27
|18
|Дижон
|25
|26
|19
|Амьен
|25
|21
|20
|Тулуза
|25
|13