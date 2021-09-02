Отец Вашича рассказал о клубах, которые хотели подписать игрока
Фото: инстаграм Влашича/Автор неизвестен
Йошко Влашич, отец хавбека сборной Хорватии Николы Влашича, который перешел из ЦСКА в "Вест Хэм" в конце трансферного окна, заявил, что к его сыну проявляли предметный интерес многие европейские клубы.
"Несколько клубов делали предложения, но они не смогли удовлетворить требования по цене. «Милан» был одним из них, Никола очень долго был их целью, а скауты "Милана" не сомневались, что Влашич подходит клубу. Однако руководство установило лимит и не смогло заплатить требуемую сумму – все просто. Они не договорились с ЦСКА.
С другой стороны, отдать в аренду своего лучшего игрока... Как вы это объяснили бы болельщикам? Поэтому я понимаю ЦСКА, который был готов отдать Николу лишь в аренду с обязательством выкупа.
Но "Милан" – это клуб, который всегда вызывал уважение. Никола действительно небезразличен к "Милану", это правда, но в конечном итоге сделка сорвалась.
"Вест Хэм" все сделал правильно, а Мойес сыграл важную роль.
В прошлом году был вариант с "Зенитом", который предлагал 35 миллионов евро, однако ЦСКА ответил отказом, – сказал отец футболиста.
Напомним, что "Вест Хэм" заплатил за Влашича 30 миллионов евро.
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|Уотфорд
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