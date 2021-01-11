Отец Витселя оценил шансы бельгийца восстановиться к Евро-2020

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Отец Витселя оценил шансы бельгийца восстановиться к Евро-2020

Тьерри Витсель, отец полузащитника дортмундской "Боруссии" Акселя Витселя, считает, что участие его сына в матчах Евро-2020 маловероятно.

Напомним, что бельгийский хавбек порвал ахиллово сухожилие и выбыл, предварительно, на 5 месяцев.

"Аксель оптимист, но для выступления на Евро-2020 ему потребуется чудо", - цитирует Витселя-старшего Het Laatste Nieuws.

Континентальное первенство стартует 11 июня. Сборная Бельгии на групповом этапе сыграет с Россией, Данией и Финляндией.

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