Отец Витселя оценил шансы бельгийца восстановиться к Евро-2020
Тьерри Витсель, отец полузащитника дортмундской "Боруссии" Акселя Витселя, считает, что участие его сына в матчах Евро-2020 маловероятно.
Напомним, что бельгийский хавбек порвал ахиллово сухожилие и выбыл, предварительно, на 5 месяцев.
"Аксель оптимист, но для выступления на Евро-2020 ему потребуется чудо", - цитирует Витселя-старшего Het Laatste Nieuws.
Континентальное первенство стартует 11 июня. Сборная Бельгии на групповом этапе сыграет с Россией, Данией и Финляндией.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20