Отец Влашича громко высказался о будущем своего сына в ЦСКА

Фото: Денис Тырин, ЦСКА

Йошко Влашич, отец хавбека ЦСКА Николы Влашича, считает, что его сыну необходимо сменить клуб.

"Он чувствует пресыщение, однако это нормально после трех лет в клубе, где он сделал много хорошего. Ему нужны новые вызовы, другая философия игры и другие партнеры.

ЦСКА сейчас не очень хорош, все это понимают. У Олича много работы. Команде не хватает ритма, они не могут выйти из-под прессинга, и Никола страдает, так как интуитивная креативность - его главное достоинство", - приводит слова Влашича-старшего Index.

В составе ЦСКА Влашич провел 103 игры, забил 33 гола и отдал 19 ассистов.

Читайте также: Назван срок восстановления Николы Влашича. | http://soccernews.ru