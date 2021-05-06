Отец Влашича громко высказался о будущем своего сына в ЦСКА
Фото: Денис Тырин, ЦСКА
Йошко Влашич, отец хавбека ЦСКА Николы Влашича, считает, что его сыну необходимо сменить клуб.
"Он чувствует пресыщение, однако это нормально после трех лет в клубе, где он сделал много хорошего. Ему нужны новые вызовы, другая философия игры и другие партнеры.
ЦСКА сейчас не очень хорош, все это понимают. У Олича много работы. Команде не хватает ритма, они не могут выйти из-под прессинга, и Никола страдает, так как интуитивная креативность - его главное достоинство", - приводит слова Влашича-старшего Index.
В составе ЦСКА Влашич провел 103 игры, забил 33 гола и отдал 19 ассистов.
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