Отец Влашича: "Никола должен сыграть с "Зенитом"

Йоско Влашич, отец хорватского полузащитника ЦСКА Николы Влашича, уверен, что его сын восстановится от травмы к матчу 28-го тура чемпионата России с "Зенитом".

"Думаю, через две недели Никола уже будет в строю, нет сигналов, что он что-то порвал или сломал. Две недели назад он подвернул эту ногу, она была перевязана, и вот эту же самую ногу он повредил в подкате, поэтому покидал поле с помощью товарищей по команде. Очень жаль, ведь Никола набрал такую форму!" - приводят слова отца Влашича российские СМИ.

Напомним, что Влашич получил травму в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с "Краснодаром" (0:2), а также получил красную карточку в этом матче. Таким образом, он точно пропустит матч 27-го тура с "Динамо" из-за дисквалификации.

В нынешнем сезоне 21-летний Влашич провел за ЦСКА 29 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал семь результативных передач.

Матч "Зенит" - ЦСКА состоится 12 мая.

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