Отец Влашича: "Однозначно, Никола хочет покинуть ЦСКА"

Фото инстаграм Николы Влашича

Йошко Влашич, отец полузащитника ЦСКА Николы Влашича, сделал громкое заявление о будущем своего сына.

"Нельзя сказать, что все переговоры зашли в тупик. Просто это сложный процесс. Главное для Николы - уйти из ЦСКА. Он, однозначно, хочет покинуть клуб. Пришло время. Об этом знают все стороны. Посмотрим, что произойдёт", - приводит слова Влашича-старшего Net.hr.

Напомним, что 23-летний хорват связан с армейцами контрактом до июня 2024 года.

Рыночная стоимость Влашича оценивается в 30 миллионов евро. Интерес к нему возобновил "Милан".

Не пропустите: Заболотный обратился к болельщикам ЦСКА. | http://soccernews.ru