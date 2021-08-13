Отец Влашича: "Однозначно, Никола хочет покинуть ЦСКА"

Теги цска москваникола влашич

Отец Влашича: "Однозначно, Никола хочет покинуть ЦСКА"

Фото инстаграм Николы Влашича

Йошко Влашич, отец полузащитника ЦСКА Николы Влашича, сделал громкое заявление о будущем своего сына.

"Нельзя сказать, что все переговоры зашли в тупик. Просто это сложный процесс. Главное для Николы - уйти из ЦСКА. Он, однозначно, хочет покинуть клуб. Пришло время. Об этом знают все стороны. Посмотрим, что произойдёт", - приводит слова Влашича-старшего Net.hr.

Напомним, что 23-летний хорват связан с армейцами контрактом до июня 2024 года.

Рыночная стоимость Влашича оценивается в 30 миллионов евро. Интерес к нему возобновил "Милан".

Не пропустите: Заболотный обратился к болельщикам ЦСКА. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

РФС готов отменить лимит на легионеров со следующего сезона

РФС готов отменить лимит на легионеров со следующего сезона

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов