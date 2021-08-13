Отец Влашича: "Однозначно, Никола хочет покинуть ЦСКА"
Йошко Влашич, отец полузащитника ЦСКА Николы Влашича, сделал громкое заявление о будущем своего сына.
"Нельзя сказать, что все переговоры зашли в тупик. Просто это сложный процесс. Главное для Николы - уйти из ЦСКА. Он, однозначно, хочет покинуть клуб. Пришло время. Об этом знают все стороны. Посмотрим, что произойдёт", - приводит слова Влашича-старшего Net.hr.
Напомним, что 23-летний хорват связан с армейцами контрактом до июня 2024 года.
Рыночная стоимость Влашича оценивается в 30 миллионов евро. Интерес к нему возобновил "Милан".
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