Отец Влашича поделился мнением о будущем своего сына

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Отец Влашича поделился мнением о будущем своего сына

Отец хавбека ЦСКА Николы Влашича Йошко высказался о будущем своего сына.

"Очень горжусь успехами Николы. И как отец, и как тренер. Он стал показывать высокий уровень игры. В свои 23 года он играет важную роль в сборной. Тренер ему доверяет и это отлично.

В ЦСКА он прогрессирует. В российском чемпионате собраны хорошие команды. У сына есть все необходимое в Москве. Но ситуация с контрактом сложна",  - цитирует Йошко Влашича RTL. 

23-летний футболист в этом сезоне провел 8 матчей, отметившись 4 голами и 3 ассистами.

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