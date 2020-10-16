Отец Влашича поделился мнением о будущем своего сына
Отец хавбека ЦСКА Николы Влашича Йошко высказался о будущем своего сына.
"Очень горжусь успехами Николы. И как отец, и как тренер. Он стал показывать высокий уровень игры. В свои 23 года он играет важную роль в сборной. Тренер ему доверяет и это отлично.
В ЦСКА он прогрессирует. В российском чемпионате собраны хорошие команды. У сына есть все необходимое в Москве. Но ситуация с контрактом сложна", - цитирует Йошко Влашича RTL.
23-летний футболист в этом сезоне провел 8 матчей, отметившись 4 голами и 3 ассистами.
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