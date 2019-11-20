Отец Влашича рассказал о характере травмы хавбека ЦСКА

Теги цска москваникола влашич

Отец Влашича рассказал о характере травмы хавбека ЦСКА
Йошко Влашич, отец хорватского полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича, рассказал о состоянии здоровья своего сына, который получил повреждение в товарищеском матче за сборную Хорватии против Грузии (2:1).

"Никола в порядке, с ним ничего серьезного", - приводит слова Влашича "Чемпионат".

22-летний Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года. В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 21 матч во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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