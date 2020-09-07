Отец Влашича рассказал, при каких условиях сын покинет ЦСКА
Отец полузащитника ЦСКА Николы Влашича рассказал, при каких условиях футболист может покинуть московский клуб.
"У ЦСКА новый спонсор, который предоставил большие деньги. Клуб купил несколько игроков, причем за немалые деньги. О Влашиче они думают как о ключевом игроке.
Все предложения по Николе будут сразу же отклонены. На данный момент, только активировав пункт о выкупе сына за 35 млн евро", - цитирует Влашича Vecernji.
Влашич играет в ЦСКА с 2018 года. В июне 2019 года "армейцы" выкупили 22-летнего хорвата у "Эвертона" за 15,7 млн евро. Контракт игрока рассчитан до 2024 года.
А еще: "Интер" готовит предложение по Влашичу| http://soccernews.ru
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