Отец Влашича заявил, что игроку нужен новый вызов
Фото: инстаграм Влашича/Автор неизвестен
Йошко Влашич, отец футболиста сборной Хорватии и московского ЦСКА Николы Влашича поделился мнением о будущем сына.
– Как сильно успех вашего сына зависел от труда и как сильно – от таланта?
– Ну, мы много раз об этом говорили, это взаимосвязано. Никола входит в топ-20 игроков мира на своей позиции, и без таланта этого не добиться.
– Никола сейчас в России, в ЦСКА. Достаточно ли он уже поиграл в этой стране? Не пора ли завершать этот этап?
– Россия и Москва великолепны, о них можно говорить только комплиментами. Однако существуют более сильные лиги, более сильные клубы, и было бы отлично, если бы Никола был ближе к дому.
Никола многое дал ЦСКА и многого добился сам, но команда не всегда могла ему соответствовать. Я бы сказал, что ему необходим новый вызов, – сказал отец полузащитника.
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