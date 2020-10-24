Отец Йовича считает, что уголовное дело против его сына возбуждено из-за зависти

Милан Йович, отец нападающего мадридского "Реала" Луки Йовича, отреагировал на информацию, что его сына могут на полгода посадить в тюрьму.

Напомним, что в Сербии с марта велось следствие в отношении футболиста за нарушение им обязательного карантина. Теперь ему выдвинули официальные обвинения.

"Я не буду ничего комментировать, потому что в таком случае многие окажутся там, где хотели бы видеть Луку, - в тюрьме. Очевидно, что серб может простить сербу всё, кроме успеха", - цитирует Йовича-старшего Novosti.

В этом сезоне 22-летний форвард сыграл за "Реал" 4 матча, результативными действиями не отличался.

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