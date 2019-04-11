Отец Йовича: "Сейчас Лука не хочет переходить в "Барселону"

Милан Йович, отец сербского нападающего "Айнтрахта" Луки Йович заявил, что переход его сына в "Барселону" маловероятен.

"Лука получил много предложений. Одно из них сделала "Барселона", но сейчас он не хочет переходить в каталонский клуб. Лука считает, что у нет будет мало игрового времени в "Барселоне". Поэтому он хочет остаться в "Айнтрахте" и попасть с клубом в Лигу Чемпионов", - цитирует Йовича-старшего Bild.

В нынешнем сезоне 21-летний Йович провел за "Айнтрахт" 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 24 гола и отдал семь результативных передач.

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