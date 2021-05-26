Отец Захаряна: "Конечно, Арсен расстроился, что пропустит Евро"

Фото: инстаграм "Динамо"

Норайр Захарян, отец хавбека "Динамо" Арсена Захаряна, подтвердил, что игрок пропустит Евро-2020.

"Он неплохо себя чувствует. Думаю, в течение недели он полностью поправится. Мы все его поддержали, мы рядом с ним. У него все впереди.

Конечно, он расстроился. Он тренировался, оказался в первый раз в сборной. Любой бы игрок на его месте расстроился бы. Однако ничего страшного, самое главное здоровье, а дальше посмотрим.

Ему только 18 лет, все еще впереди. Сейчас он в Москве, однако на днях приедет домой в Самару, и мы все вместе соберемся", - заявил отец футболиста.

В этом сезоне Захарян дебютировал на первую команду "Динамо". На его счету три гола и три ассиста в 13 матчах.

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