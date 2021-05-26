Отец Захаряна: "Конечно, Арсен расстроился, что пропустит Евро"
Фото: инстаграм "Динамо"
Норайр Захарян, отец хавбека "Динамо" Арсена Захаряна, подтвердил, что игрок пропустит Евро-2020.
"Он неплохо себя чувствует. Думаю, в течение недели он полностью поправится. Мы все его поддержали, мы рядом с ним. У него все впереди.
Конечно, он расстроился. Он тренировался, оказался в первый раз в сборной. Любой бы игрок на его месте расстроился бы. Однако ничего страшного, самое главное здоровье, а дальше посмотрим.
Ему только 18 лет, все еще впереди. Сейчас он в Москве, однако на днях приедет домой в Самару, и мы все вместе соберемся", - заявил отец футболиста.
В этом сезоне Захарян дебютировал на первую команду "Динамо". На его счету три гола и три ассиста в 13 матчах.
Читайте также: Захарян не поедет со сборной России в Австрию: названа причина. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Промес попал в заявку сборной Нидерландов на Евро-2020
-
Кубок Америки могут перенести в США
-
2
Заболотный: "В мире СМИ меня называют деревянным, а в мире футбола считаю себя пластичным"
-
Фанаты "Интера" потребовали отставки президента клуба
-
Определился фаворит на пост тренера "Наполи"
-
Агент Варга высказался о возможном уходе Зобнина в АПЛ
-
Отец Захаряна: "Конечно, Арсен расстроился, что пропустит Евро"
-
Агент Бэйла отреагировал на слухи, что футболист может завершить карьеру после Евро-2020
-
Буффон рассматривает три варианта продолжения карьеры
-
Кварацхелия - лучший молодой игрок РПЛ сезона-2020/21
-
"Ювентус" может обменять Дибалу на игрока "Атлетико"
-
ЦСКА нацелился на сенегальского хавбека
-
1
"Барселона" не скрывает от Кумана, что ведутся переговоры с другими тренерами
-
Названа зарплата Агуэро в "Барселоне"
-
Руй Витория прокомментировал свое назначение на пост наставника "Спартака"
-
Бэйл может уйти из футбола летом
-
"Барселона" нацелилась на защитника АЗ
-
"Зенит" подписал контракт с молодым талантом
-
"Вильярреал" - "Манчестер Юнайтед": разбираем основные аспекты грядущего финала Лиги Европы
-
Пост "Спартака" о Роналду собрал более 25 тысяч лайков