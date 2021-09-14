Отец Захаряна отреагировал на новость об интересе "Барселоны"

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Норайр Захарян, отец полузащитника "Динамо" Арсена Захаряна, дал комментарий по поводу будущего своего сына.

Ранее сообщалось, что купить 18-летнего россиянина хочет "Барселона".

"Ещё не слышал такие новости. Вы знаете, пока вообще не хочется ничего говорить. Не нужен шум. Сейчас не до этого. Придёт время, дай бог, посмотрим", - сказал Захарян-старший.

В этом сезоне хавбек сыграл за "Динамо" 7 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

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