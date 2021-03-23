Отец Захаряна рассказал, как "Зенит" упустил его сына

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Норайр Захарян, отец полузащитника московского "Динамо" Арсена Захаряна, поделился воспоминаниями о попытке устроить своего сына в академию "Зенита".

"Сначала "Зенит" хотел взять его без просмотра. Мы приехали, но всё затянулось. Мне сказали, что взять его не получается, позвали в какую-то другую питерскую команду. Мы плюнули и ушли. Может, это и к лучшему. Этот отказ от "Зенита" только закалил Арсена. Мы вернулись в Самару, и Арсен стал заниматься в "Крыльях". Сказал, что пока останется дома. Он играл в составе на год старше, с 2002-м годом. Потом снова вернулся в академию Коноплёва, потому что его позвал первый тренер - Владимир Королев", - рассказал Захарян-старший.

17-летний хавбек дебютировал за основную команду "Динамо" в ноябре 2020 года, в его активе 1 гол и 2 ассиста в 6 матчах.

В "Зените" перспективный футболист мог оказаться в 2019 году. Об этом ранее сообщал журналист и видеоблогер Василий Уткин.

В октябре британское издание The Guardian включило Захаряна в топ-60 лучших игроков мира 2003 года рождения.

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