Отец жены Икарди поддержал ее бывшего мужа

Андрес Нара, отец Ванды Нары жены нападающего "Интера" Мауро Икарди, заявил, что он хорошо относится к бывшему мужу своей дочери Макси Лопесу.

В 2014 году Ванда бросила Лопеса и ушла к Икарди, который жил в их доме, когда переехал в Италию. Несколько месяцев назад Лопес заявил, что Икарди и Ванда не разрешают ему видеться с собственными детьми.



"У меня нет претензий к Макси Лопесу. Я поддерживаю его в данной ситуации, так как Макси является хорошим человеком. Я бы хотел, чтобы он виделся с детьми.

Я не отказывался от общения с Вандой, но она неохотно идет на контакт", - приводит слова Андреса El show Espectaculo.

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