Отель Месси в Барселоне могут снести

Теги лионель месси

Отель Месси в Барселоне могут снестиФото: Marca/Автор неизвестен

Нападающему сборной Аргентины и ПСЖ Лионелю Месси приказали снести свой отель в Барселоне за 26 миллионов фунтов, так как это здание с 77 спальнями не соответствует городским стандартам, сообщает издание The Sun.

Четырехзвездочный отель MiM Sitges Месси находится недалеко от частной усадьбы, в которой аргентинец жил во время своей игры за "Барселону".

По информации источника, сейчас ожидается решение суда о сносе отеля. Правительство обратилось к представителям Месси за комментариями, но ни он, ни его команда не решились говорить по этому поводу.

Отмечается, что форвард узнал о приказе о сносе только тогда, когда к нему обратилась газета за комментарием.

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