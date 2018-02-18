Отголоски поражения от "Локомотива": "Ницца" не смогла обыграть "Нант"

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Отголоски поражения от "Локомотива": "Ницца" не смогла обыграть "Нант"В матче 26-го тура французской Лиги 1 "Ницца" на своем поле сыграла вничью с "Нантом".

"Ницца" - "Нант" - 1:1

Голы: Данте, 5 - 1:0, Сала, 27 - 1:1 (пенальти).

"Ницца": Бенитес, Бернер, Данте, Сарр, Коли, Леес-Мелу, Тамезе, Серри (Киприен, 81), Сен-Максимен (Сако, 90+5), Балотелли (Срарфи, 77), Плеа.

"Нант": Тэтэрушану, Дюбуа, Джиджи, Паллуа, Лима, Жиротто, Туре, Илоки (Каямбе, 77), Ронжье, Томассон, Сала.

Напомним, вчера ПСЖ разгромил "Страсбур". | soccernews.ru

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