Отгремев в еврокубках: ЦСКА едет в гости к "Уфе"

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Отгремев в еврокубках: ЦСКА едет в гости к "Уфе"

"Уфа" – ЦСКА

Стадион: "Нефтяник" (Уфа, Россия)

Начало матча: 16:30

Арбитр: Евгений Турбин (Москва)

В 26-м туре российской Премьер-Лиги московский ЦСКА ожидает непростой выезд в Уфу, где ему будет противостоять команда с одноименным названием. После достойного выступления в еврокубках подопечным Гончаренко пора взяться за чемпионат, где их место в Лиге Чемпионов вовсю подпирает "Краснодар". "Уфа" же проводит очень хороший сезон, однако встреча с бывшим тренером вполне может пошатнуть их позиции в чемпионате России.

Подопечные Сергей Семака располагаются на 7-й строчке турнирной таблицы РФПЛ, давно обеспечив себе сохранение прописки в элитном дивизионе. Это не стало проблемой для "Уфы", которая за два года превратилась в крепкого середняка чемпионата России. Правда, в двух последних турах горожане потерпели поражения от тульского "Арсенала" и питерского "Зенита" с одинаковым счетом – 1:2. Матч первого круга против ЦСКА состоялся 1 октября и завершился безголевой ничьей.

Армейцы в середине недели закончили игру на два фронта, с достоинством вылетев из Лиги Европы. После поражения в Лондоне от "Арсенала" со счетом 4:1 мало кто верил в возможность ЦСКА совершить камбэк. Но по истечении 50-ти минут основного времени ответного поединка на табло горели 2:0 в пользу московской команды, что давало надежду болельщикам на выход в полуфинал. Но голы Уэлбека и Рэмзи в концовке матча не позволили команде Гончаренко сотворить чудо.  

В последнем туре Премьер-Лиги ЦСКА проиграл в дерби московскому "Динамо" (1:2), отпустив "Спартак" уже на 6 очков в турнирной таблице. По итогам 24 матчей в активе армейцев 44 балла, столько же – у "Краснодара", сыгравшего на игру больше. По-прежнему вне заявки команды травмированные Фернандес и Васин, также есть вопросы по участию в матче Дзагоева с Вернблумом.

Интересные факты противостояния "Уфы" и ЦСКА:

ЦСКА выиграл 8 из 10 последних матчей против "Уфы" во всех турнирах.

6 из 7 предыдущих поединков с "горожанами" армейцы отыграли на ноль.

Серия без побед во всех турнирах команды Гончаренко насчитывает 3 матча.

Ориентировочные составы на игру:  

Уфа: Беленов, Никитин, Табидзе, Неделчару, Живоглядов, Стоцкий, Засеев, Пауревич, Йокич, Обляков, Сысуев.

ЦСКА: Акинфеев, Алексей Березуцкий, Игнашевич, Василий Березуцкий, Набабкин, Кучаев, Натхо, Головин, Щенников, Муса, Чалов.

Прогноз на матч "Уфа" – ЦСКА:

ЦСКА считается фаворитом поединка, но, согласно букмекерским котировкам, перевес у армейцев небольшой. Матчи между этими соперниками редко получаются результативными, не стоит ожидать большого количества голов и в анонсируемой встрече.

На победу "Уфы" букмекеры предлагают коэффициент 4,46, на ничью – 3,22, на победу ЦСКА – 2,07.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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3 Краснодар 26 47
4 Зенит Санкт-Петербург 25 45
5 ЦСКА Москва 24 44
6 Арсенал Тула 26 35
7 Уфа 25 34
8 Рубин 26 34
9 Урал 25 30
10 Динамо Москва 25 30
11 Ахмат 25 30
12 Амкар 25 28
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