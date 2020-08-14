Отказавший "Зениту" Баринов раскрыл детали беседы с Семаком

Полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Баринов рассказал, почему он решил отказать "Зениту".

"У меня было предложение из "Зенита". Я разговаривал с Семаком. Это случилось в тот день, когда я продлил контракт с "Локомотивом". Мне позвонил Сергей Богданович, мы пять минут с ним разговаривали, и я сказал, что я никуда не перейду. Тут мой дом, у меня здесь семья рядом, и я остаюсь в "Локомотиве". Какие бы там условия ни были", - отметил 23-летний футболист.

Баринов является воспитанником "железнодорожников", за основную команду он дебютировал в мае 2015 года, с тех пор сыграл 104 матча, забил 6 голов и сделал 4 ассиста.

Контракт хавбека с "Локо" рассчитан до июня 2023 года. Его рыночная стоимость - 12 миллионов евро.

Не пропустите: "Локомотив" сделал предложение по колумбийскому форварду. | http://soccernews.ru