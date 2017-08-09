"Открытие Арену" эвакуировали из-за угрозы взрыва

Полиция проводит эвакуацию людей с домашнего стадиона "Спартака" - "Открытие Арены".

По некоторым данным, на месте объявлена угроза взрыва.

На место прибыли оперативные службы Москвы. Обстоятельства инцидента пока не сообщаются.

Об угрозе взрыва полицейским сообщил нетрезвый мужчина.

Напомним, что сегодня здесь пройдет матч 5-го тура чемпионата России "Спартак" - "Арсенал". Начало игры - в 19.30 по московскому времени. | http://soccernews.ru