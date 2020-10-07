Стадион "Спартак" временно закроют из-за нарушения мер безопасности по коронавирусу
На "Открытие Арене" выявлено ряд нарушений, связанных с требованиями по безопасности из-за коронавируса. Об этом сообщает РБК. Домашний стадион принято закрыть на некоторое время.
Ходатайство в суд о закрытии стадиона подает Роспотребнадзор, который должен принять решение об ограничении работы "Открытия Арены" на срок от 30 до 90 дней, уточнил источник, близкий к мэрии. По его словам, на арене зафиксированы множественные нарушения, поэтому он допускает, что стадион закроют на 90 дней.
"Посещаемость матча российской Премьер-лиги "Спартак" - "Зенит" вызвала обеспокоенность у органов государственной власти. Для уточнения всех данных РПЛ находится в контакте и со "Спартаком" как принимающей стороной, и с РФС", - говорилось в сообщении РПЛ 6 октября.
"Спартак" после 10 туров РПЛ занимает 2 место в турнирной таблице.
А еще: Экс-нападающий "Спартака" Зе Луиш стал игроком "Локомотива"| http://soccernews.ru
главное
-
ЦСКА огласил заявку на групповой этап Лиги Европы
-
Россиянин в ТОП-клубе, реформация в "Челси" и молчание Зидана: каким было летнее трансферное окно 2020?
-
"Локомотив" заявил Зе Луиша в Лигу Чемпионов
-
У Джикии и Гильерме сомнительные результаты тестов на коронавирус
-
"Ростов" опубликовал видео прощания Чернова с болельщиками
Лента новостей
-
Вадим Евсеев уволен с поста главного тренера "Уфы"
-
Алексей Миранчук попал в заявку "Аталанты" на Лигу Чемпионов
-
РПЛ опубликовала календарь матчей с 11-го по 14-й туры
-
ЦСКА огласил заявку на групповой этап Лиги Европы
-
45-летний Шовковский вызван в сборную Украины. Он завершил карьеру в 2016 году
-
Россиянин в ТОП-клубе, реформация в "Челси" и молчание Зидана: каким было летнее трансферное окно 2020?
-
Шевченко высказался о потере ряда игроков перед матчем сборной Украины с Францией
-
В "Чайке" выявлено семь случаев заражения коронавирусом
-
"Локомотив" заявил Зе Луиша в Лигу Чемпионов
-
Экс-игрок "Зенита" Жулиано перешел в "Истамбул"
-
Экс-игрок "Спартака" Гаврилов высказался о сомнительных тестах Джикии и Гильерме на коронавирус
-
Промес прокомментировал переход Зе Луиша в "Локомотив"
-
Карпин поделился мнением о проверках судей на детекторе лжи и санкциях для арбитров
-
Чистяков мог перейти в "Зенит", но сделка сорвалась в последний момент
-
Форвард "Ливерпуля" заступился за бездомного
-
Президент "Урала" прокомментировал слухи о переходе Джорджевича
-
Руслан Нигматуллин высказался о возможном закрытии "Открытии Арены"
-
Стадион "Спартак" временно закроют из-за нарушения мер безопасности по коронавирусу
-
Суарес отказал ПСЖ перед переходом в "Атлетико"
-
Ван Дейк заявил, что сезон-2020/21 будет тяжелым для "Ливерпуля"