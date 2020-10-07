Стадион "Спартак" временно закроют из-за нарушения мер безопасности по коронавирусу

На "Открытие Арене" выявлено ряд нарушений, связанных с требованиями по безопасности из-за коронавируса. Об этом сообщает РБК. Домашний стадион принято закрыть на некоторое время.

Ходатайство в суд о закрытии стадиона подает Роспотребнадзор, который должен принять решение об ограничении работы "Открытия Арены" на срок от 30 до 90 дней, уточнил источник, близкий к мэрии. По его словам, на арене зафиксированы множественные нарушения, поэтому он допускает, что стадион закроют на 90 дней.

"Посещаемость матча российской Премьер-лиги "Спартак" - "Зенит" вызвала обеспокоенность у органов государственной власти. Для уточнения всех данных РПЛ находится в контакте и со "Спартаком" как принимающей стороной, и с РФС", - говорилось в сообщении РПЛ 6 октября.

"Спартак" после 10 туров РПЛ занимает 2 место в турнирной таблице.

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