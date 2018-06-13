Открытие ЧМ-2018 посетят главы более 20 государств

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин рассказал о том, кто из глав государств посетит открытие Чемпионата Мира-2018.

По его словам, в страну прибудет более 20 глав государств.

"Могу сказать, что открытие посетят более 20 глав государств. Это абсолютно нормально, всегда со стороны глав государств наблюдается большой интерес к матчу открытия и финалу чемпионата мира. Хорошо, что у нас будут высокопоставленные гости, они смогут насладиться футболом. И, надеюсь, победой российской сборной", - сказал он.

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