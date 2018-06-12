Открытую тренировку сборной Бразилии в Сочи посетили 5 тысяч человек

Сборная Бразилии проводит открытую тренировку в Сочи.

Занятия спортсменов проходят на стадионе "Юг Спорт". По предварительным данным, на звездных игроков бразильской сборной пришли около пяти тысяч зрителей.

Бразильцы вызвали в городе большой ажиотаж, очереди к стадиону начали выстраиваться еще за полтора часа до занятия.

Люди теперь и трибуну прессы заполняют. Фанаты Марсело pic.twitter.com/jvRJJlfenI — Júlia Yakovleva (@JuliaRebelde) June 12, 2018

Минимум два сектора, на которые запускают pic.twitter.com/9CQDLIgGR1 — Júlia Yakovleva (@JuliaRebelde) June 12, 2018

Болельщиков на открытую тренировку Бразилии много pic.twitter.com/j77XSXYS7l — Júlia Yakovleva (@JuliaRebelde) June 12, 2018

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