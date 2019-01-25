Отличная тренировка: Федун ярко прокомментировал победу "Спартака" над "Зенитом"

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Отличная тренировка: Федун ярко прокомментировал победу "Спартака" над "Зенитом"

Глава "Спартака" Леонид Федун высказался о поединке Кубка "Матч Премьер" против "Зенита" (3:0).

"Отличная тренировка, однако побеждать "Зенит" всегда приятно. Но будем честными, ведь "Зенит" приступил к занятиям позже нас и это очень сказалось на игре" - приводят слова Федуна российские СМИ.

Напомним, что в 1-м туре кубка "Спартак" одержал победу над "Ростовом" (2:1).

Последний поединок против "Локомотива" состоится 29 января.

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