Отлично показал себя: Гарсиа Тораль ярко высказался об игре Черышева

Главный тренер "Валенсии" Марселино Гарсия Тораль рассказал, что думает о победном матче своей команды в 1/16 финала Лиги Европы против "Селтика" (2:0).

"Прекрасный матч. У игроков высокий уровень ответственности, в обороне показали себя на высшем уровне. Мы старались растянуть оборону "Селтика" и первый гол нам помог в этом. Второй забиты мяч создал для нас хорошие условия.

Два нападающих отлично показывали себя, когда мы оставались без мяча. Черышева и Собрино универсальные игроки, которые проявляют себя почти в каждом матче", - заявил Марселино.

Напомним, что Черышев отметился голом и ассисстом в предыдущем матче.

Ответная игра состоится в Валенсии 21 февраля.

В текущем сезоне Примеры Черышев участвовал в 17 матчах, отметившись 2 голами и 2 ассистами.

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