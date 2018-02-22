Отличные сейвы вратаря "Ромы" в матче с "Шахтером"

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Отличные сейвы вратаря "Ромы" в матче с "Шахтером"

В первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Рома" в гостях играет с "Шахтером" (1:2, второй тайм).

В середине второй половины поединка бразильский вратарь "Ромы" Алиссон отразил два сложнейших удара соперников.

Видео: Сейвы Алиссона.

 

Напомним, что Алиссоном интересуются "Реал", ПСЖ и "Ливерпуль".

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