Отличный гол Смолова в ворота сборной Испании

Теги россияфедор смолов

Отличный гол Смолова в ворота сборной Испании

Сборная России после первого тайма проигрывает Испании в товарищеском матче со счетом 1:2.

Единственный гол россиян в концовке первой половины забил нападающий Федор Смолов, сократив отрыв в счете.

Видео: гол Смолова.

Не пропустите: Впервые с 2008 года за сборную Испании в одном матче забили два защитника. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Топ-15 самых атакующих команд Европы

Топ-15 самых атакующих команд Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 16 33
2 Зенит Санкт-Петербург 16 30
3 Краснодар 16 27
4 ЦСКА Москва 16 26
5 Спартак Москва 16 25
6 Урал 16 24
7 Арсенал Тула 16 23
8 Уфа 16 21
9 Ахмат 16 21
10 Рубин 16 19
11 Ростов 16 18
12 Амкар 16 17
13 Тосно 16 17
14 Анжи 16 16
15 Динамо Москва 16 15
16 СКА Хабаровск 16 12
Полная таблица

топ-5 тегов