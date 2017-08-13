Отличный гол Вильи в МЛС

Испанский нападающий "Нью-Йорк Сити" Давид Вилья отметился отличным голом в матче чемпионата МЛС против "Лос-Анджелес Гэлакси" (2:0).

Форвард забил мяч с левой ноги ударом из-за пределов штрафной площади.

Видео: Классный гол Вильи.

35-летний Вилья выступает за американский клуб с 2015 года, провел за клуб 88 матчей и забил 58 голов.

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