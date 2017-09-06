Отличный гол Виллиана с передачи Неймара

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Отличный гол Виллиана с передачи Неймара

В матче отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 сборная Бразилии в гостях играет с Колумбией.

В конце первого половины счет отличным ударом открыл полузащитник бразильцев Виллиан, которому ассистировал нападающий Неймар

Видео: Гол Виллиана.

 

Напомним, что Бразилия уже обеспечила себе путевку в финальную стадию мирового первенства.

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