Отличный проход с голевой передачей от хавбека "Аякса" Нереса

В матче 18-го тура чемпионата Голландии "Аякс" победил "Виллем II" со счетом 3:1.

При счете 1:1 амстердамцев вывел вперед Каспер Дольберг, которому ассистировал Давид Нерес, выполнивший отличный проход.

Видео: Гол "Аякса" после прохода Нереса.

В этом сезоне 20-летний Нерес провел за "Аякс" 21 матч во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 9 результативных передач.

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