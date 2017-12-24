Отличный проход с голевой передачей от хавбека "Аякса" Нереса

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Отличный проход с голевой передачей от хавбека "Аякса" Нереса

В матче 18-го тура чемпионата Голландии "Аякс" победил "Виллем II" со счетом 3:1.

При счете 1:1 амстердамцев вывел вперед Каспер Дольберг, которому ассистировал Давид Нерес, выполнивший отличный проход.

Видео: Гол "Аякса" после прохода Нереса.

В этом сезоне 20-летний Нерес провел за "Аякс" 21 матч во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 9 результативных передач.

Не пропустите: "Аякс" и "Фейеноорд" побеждают в 18-м туре чемпионата Голландии. | http://soccernews.ru

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